Yıldırım’dan vatandaşlara uyarı

Ev ve işyerlerini farklı amaç için kullanmakonusunda yazılı açıklama yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Değerli hemşerilerim, son zamanlarda konut ve iş yerlerinin kullanım amaçları dışında, haksız kazanç elde etmek amacı ile çeşitli gruplara, kayıt dışı şekilde kiraya verildiği ile ilgili ihbarlar almaktayız. İlçemizin huzur ve güvenliğini tehdit etme potansiyeli taşıyan bu tip bir uygulamanın tespitini yaparsanız lütfen belediyemize ihbar etmeniz konusunda hassasiyetinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”
Açıklamasını sürdüren Yıldırım, “Belediye zabıt ekiplerimizce ilçemiz taranarak gerekli kontroller yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir. Bu tip yasal olmayan yöntemlerle haksız kazanç elde eden iş yeri ve konut sahiplerine yasal işlem uygulayacağımızı ve ilgili kurumlara ihbarda bulunacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.İlçemizin gerçek sahibi Karamürsel sakinlerinin huzurunun bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.