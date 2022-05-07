Yıldırım’dan vatandaşlara uyarı

Ev ve işyerlerini farklı amaç için kullanmakonusunda yazılı açıklama yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Değerli hemşerilerim, son zamanlarda konut ve iş yerlerinin kullanım amaçları dışında, haksız kazanç elde etmek amacı ile çeşitli gruplara, kayıt dışı şekilde kiraya verildiği ile ilgili ihbarlar almaktayız. İlçemizin huzur ve güvenliğini tehdit etme potansiyeli taşıyan bu tip bir uygulamanın tespitini yaparsanız lütfen belediyemize ihbar etmeniz konusunda hassasiyetinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Açıklamasını sürdüren Yıldırım, “Belediye zabıt ekiplerimizce ilçemiz taranarak gerekli kontroller yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir. Bu tip yasal olmayan yöntemlerle haksız kazanç elde eden iş yeri ve konut sahiplerine yasal işlem uygulayacağımızı ve ilgili kurumlara ihbarda bulunacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.İlçemizin gerçek sahibi Karamürsel sakinlerinin huzurunun bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” dedi.