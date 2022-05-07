Derince’de 3 mahallede üstyapı çalışmaları sürüyor

2021 yılında ilçeye bağlı 8 mahallede yapılan yoğun çalışmalar sonucu toplam 132 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenilenerek işletmeye alındı. 2022 yılında birçok mahallede altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren KBB İSU Genel Müdürlüğü, Derince Belediyesi ile yapılan protokol gereği ise altyapı kazı alanlarının asfalt, parke ve bordür çalışmalarını gerçekleştiriyor. Havaların ısınması ile yoğunlaşan üstyapı çalışmaları Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından program çerçevesinde devam ediliyor.

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Ekipler tarafından yapılan üstyapı çalışmaları; Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokakta asfalt serimi, İbni Sinan Mahallesi Usta Sokak’ta asfalt yama ve Erikli Sokak’ta parke yol söküm çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafta sonu ise Dumlupınar Mahallesi Cantekin Sokak’ta trimer kazısı ile Bulut Sokak’ta asfalt yama çalışmaları yapılacak. Derince ilçesi ile ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları, program çerçevesinde diğer sokak ve mahallelerde, hava şartlarına bağlı olarak yapımı devam edilecek.