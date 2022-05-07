07 May 2022 - 15:59- Gündem G: 07 May 2022 - 16:01

Derince’de 3 mahallede üstyapı çalışmaları sürüyor

Derince’de 2021-2022 yatırım programı kapsamında altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir BelediyesiİSU Genel Müdürlüğü, altyapı ile kazı alanları çökme süreci tamamlanan ilçeye bağlı İbni Sina, Dumlupınar ve Yavuz Sultan mahallelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor
Derince’de 3 mahallede üstyapı çalışmaları sürüyor mask

2021 yılında ilçeye bağlı 8 mahallede yapılan yoğun çalışmalar sonucu toplam 132 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenilenerek işletmeye alındı. 2022 yılında birçok mahallede altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren KBB İSU Genel Müdürlüğü, Derince Belediyesi ile yapılan protokol gereği ise altyapı kazı alanlarının asfalt, parke ve bordür çalışmalarını gerçekleştiriyor. Havaların ısınması ile yoğunlaşan üstyapı çalışmaları Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından program çerçevesinde devam ediliyor.

HAVA DURUMUNA GÖRE

Ekipler tarafından yapılan üstyapı çalışmaları; Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokakta asfalt serimi, İbni Sinan Mahallesi Usta Sokak’ta asfalt yama ve Erikli Sokak’ta parke yol söküm çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafta sonu ise Dumlupınar Mahallesi Cantekin Sokak’ta trimer kazısı ile Bulut Sokak’ta asfalt yama çalışmaları yapılacak. Derince ilçesi ile ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları, program çerçevesinde diğer sokak ve mahallelerde, hava şartlarına bağlı olarak yapımı devam edilecek.

07 May 2022 - 15:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.182.096 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Göçmen sorununu hortlatmak, ateşe benzin dökmektir” mask
“Göçmen sorununu hortlatmak, ateşe benzin dökmektir”
Derince’de 3 mahallede üstyapı çalışmaları sürüyor mask
Derince’de 3 mahallede üstyapı çalışmaları sürüyor
Yıldırım’dan vatandaşlara uyarı mask
Yıldırım’dan vatandaşlara uyarı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yol yapım ihalesi mask
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yol yapım ihalesi
Hazır beton satın alınacak mask
Hazır beton satın alınacak
“Denizler, halkların eşit ve özgür dünya özleminin temsilcileri oldukları için idam edildiler” mask
“Denizler, halkların eşit ve özgür dünya özleminin temsilcileri oldukları için idam edildiler”
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL