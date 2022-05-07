Sağlıklı yaşam için bir araya geldiler

Osmann - Karaosmanoğlu yemek olarak yediklerini yürüyüşlerle hazmediyor, Bedavadan boşta kaldı eline yüklü bir maaş verelim diyerek RTE tarafından Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi yapılması ve oradan aldığı, garibin,yetimin, gurebanın hakkı olup ta aldığı maaşın vebalini ne yürüyüş ne maraton ne de ayakları totosuna vurarak koşması bile Allahın katında nasıl hesabını verecek bilemiyorum. Allahım sen böyle paraları yemeyi bizlere nasip etme yarabbim.