Körfez’de Ramazan sonrası ilk sağlıklı yaşam yürüyüşü Hereke’de gerçekleştirildi. Hereke Anadolu Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı yürüyüşe; Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hereke Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, ısınma hareketleri sonrasında Hereke-Şirinyalı sahil bandında yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Vatandaşlar ve öğrenciler düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.
07 May 2022 - 16:08- Gündem Güncelleme: 07 May 2022 - 16:09
Sağlıklı yaşam için bir araya geldiler
Körfez’de sağlıklı yaşam yürüyüşü için vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Osmann - Karaosmanoğlu yemek olarak yediklerini yürüyüşlerle hazmediyor, Bedavadan boşta kaldı eline yüklü bir maaş verelim diyerek RTE tarafından Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi yapılması ve oradan aldığı, garibin,yetimin, gurebanın hakkı olup ta aldığı maaşın vebalini ne yürüyüş ne maraton ne de ayakları totosuna vurarak koşması bile Allahın katında nasıl hesabını verecek bilemiyorum. Allahım sen böyle paraları yemeyi bizlere nasip etme yarabbim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.