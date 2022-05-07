Özcan Çakır: Adil bir yönetim ile meslektaşlarımızın oyuna talibiz

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Olağan Genel Kurulu 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 4 grubun yarıştığı seçimlerde Diyalog Grubu’nun adayı Özcan Çakır, seçime sayılı günler kala gazetemizi ziyaret ederek projelerini aktardı.

“AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ”

Başkan seçilmeniz halinde KSMMMO’yu hangi anlayışla, nasıl yöneteceksiniz?

Ben ve ekip arkadaşlarım mesleki olarak belirli birikime sahip, meslek odamızın başkanlık, yönetim kurullarında ve değişik komisyonlarda görev almış meslektaşlardan oluşmaktadır. Amaç, kişisel kavgalardan uzak, kurumsal yaklaşımla barışçıl çözüm odaklı yönetim, tarafsız, şeffaf, ayrıştırmacı değil birleştirici, meslektaşı yermek yerine korumalı ve doğru yönlendirecek şekilde bir sistem kurmak ve bu sistem hiç değişmeden yeni meslektaşları eğitmek ve gelecekte yönetime aday olmalarını sağlamak, neden yeni meslektaşların gelmesi gerek.

“EN FAZLA İKİ DÖNEM”

Bir yönetici geliyor koltukta yetki alıyor ve 3-5 dönem yönetim koltuğunu bırakmamak için hırsa bürünerek mesleğe zarar vermekten başka bir olay olmuyor ve kavgalar başlıyor bu nedenle en fazla yönetime gelenlerin 2 dönemden fazla yönetimde olmamaları daha doğru olacağı kanaatindeyim. Mesleği fiilen icra eden en yoğun yıllarımızı yaşıyoruz. O nedenle meslektaşların yaşadığı sorunların tamamını biliyoruz. Kendi içimizde çözümleri de tartışıyor ve değerlendiriyoruz. Faaliyet programımızda ve genel kurulda bunları meslektaşlarımıza sunacağız.

“İÇİMİZDE TARTIŞMANIN ÖTESİNE GECECEĞİZ”

Bu potansiyel içinde, artık sorunlarımızı kendi içimizde tartışmanın ötesine geçerek kurumsal anlamda oda yönetimlerinde aktif görev alarak çözüm yollarını aramamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla aday oluyorum. Geçmiş dönemde yaşanan oda yönetim kurulu içindeki uyuşmazlıkların, yönetimsel anlamda yaratılan başarısızlıkların tanığı değil, medenice Diyaloğun ve beraberce sağlanan başarıların parçası olmak istiyoruz. O nedenle başarıya odaklı, gücü başka yerlerde arayan değil, kendi üyemizin gücüne ve inancına güvenerek yola çıkıyoruz.

“ EĞİTİM EN ÖNEMLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK”

Meslek mensuplarının eğitimleri hakkında neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Meslek mensubu yeterli bilgi sahibi olmak zorunda bu amaçla uyguladığımız mesleki mevzuatlar en çok değişime uğrayan veya kaldırılan mevzuatlardır. Güncel kalmak adına eğitim alanında yapacağımız çalışmalar en öncelikli çalışmalarımız olacaktır. Esasen sürekli eğitim yönetmeliğinin’ de devreye girmiş olması nedeniyle SÜRGEM tarafından organize edilecek çalışmaların en verimli geçmesi konusunda hassasiyet gösterilecektir. Ayrıca stajyerlerimizin yeterlilik sınavlarına hazırlanması ve bağımsız denetçi arkadaşlarımızın Kamu Denetimi ve Düzenleme Kurumu tarafından zorunlu tutulan eğitimlerinin mutlaka odamızda yapılması sağlanacaktır.

“ODAMIZ BİLGİ DEPOSU OLACAK”

Bilgi paylaşımının üst düzeye taşınması için oda sitemizi bilgi deposu olarak kullanacağız. Meslektaşlarımızın her alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek bir başvuru kaynağı haline getireceğiz. Üniversitelerle ortaklaşa yüksek lisans talep halinde doktora programları yapacağız. Mesleğimizde yaşadığımız sorunların başında mükellefleri bilgilendirmek için basını kullanma, mesleğimizin önemini ve kendi konularında basın yolu ile daha kolay anlaşılabilir yöntemleri kullanarak hem mükellefleri bilgilendirme çalışmaları yapılmasına önem göstereceğiz. Her ay (yazın iki ay dışında) düzenli olarak değişen mevzuatlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapacağız. Genç arkadaşlarımızın yabancı dillerinin gelişimi için özel anlaşmalar yapacağız.Yabancı şirketlerin muhasebe işlemlerini yapan meslektaşlar, mali tabloları kendi ana dillerinde istemekte ve toplantı yapmakta sıkıntı çekmekte, iş kaybına neden olmaktadır. Meslek mensuplarına işletme, iktisat ve muhasebe konularına vakıf tercüman desteği sağlanacaktır.

“SAĞLIK KURULUŞLARI İLE YENİ PROTOKOLLER”

Meslek mensuplarına sosyal ve kültürel gelişmeleri için ne yapmak istiyorsunuz?

Spor etkinlikleri olarak, akademik odalar arası futbol, masa tenisi karşılaşmaları organize edeceğiz. Ayrıca odada masa tenisi, satranç karşılaşmaları organize edeceğiz. Binanın salonunu bu amaçla kullanacağız. Yurtiçi ve dışı geziler organize edeceğiz. Üyeler arası kaynaşmayı sağlamak adına piknikler, doğa yürüyüşleri organize edeceğiz. Mali tatil döneminde meslektaşlarımızın eşleri ve çocukları için kaliteli ve uygun fiyatlarla tatil yapmaları amacıyla tatil yörelerindeki kuruluşlarla anlaşmalar yapıp meslektaşlarımıza duyuracağız. Sanatsal faaliyetler olarak, daha önceki dönem olduğu gibi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları ile Oda Tiyatro Kulübü faaliyete geçirilecektir. Üç ayda bir ilimizde tanınan bir sanatçı ile söyleşi günleri düzenleyeceğiz. Sağlık kuruluşları ile odamız arasında yapılan protokoller gözden geçirilerek, süresi bitenlerin uygun koşullarla devamı sağlanacaktır. Protokol yapılmamış olan sağlık kuruluşları ile yeni protokoller yapılacaktır. Ayrıca ana sınıfı, kreş gibi kuruşlarla da protokoller yapılacaktır.

“MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ASGARİ ÜCRET PROJESİ”

Bağımlı meslektaşlarımızın sorunları içi neler yapmak istiyorsunuz?

Bağımlı çalışan meslektaşların, bağımsız çalışanlar dışındaki sorunlarını biliyoruz. Hafta içi eğitimlere katılamamaları, ücret durumları en belirgin olanlarıdır. Bu nedenle Mart ve Nisan ayında yapılacak gelir ve kurumlar vergisi beyanlarına yönelik eğitimler ile önemli değişiklikleri içeren eğitimlerin, cumartesi günleri yapılmasına çalışılacaktır. Bu konuda eğitmenlerin ikna edilmesine çalışılacak. Ayrıca bağımlı çalışan meslektaşlar için asgari ücret belirlenmesine ve bunun uygulanmasının sağlanması konusunda girişimlerde bulunulacak ve takibi yapılacak.

“ÜYELERİMİZİN OYUNA TALİBİZ”

Son olarak üyelere mesajınız nedir?

Aslında söyleşinin başından sonuna kadar verilen mesaj ortada, birlik ve beraberlik, yıkıcı değil yapıcı bir anlayış, kucaklayıcı bir yönetim şekli, eğitime dayalı bir dönem ve bağımlı ve bağımsız meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi önceliklerimiz var. Odamızı bambaşka bir dönem bekliyor. Cinsiyet ayrılığı, ırk ayrılığı yapmayan bir kitleyiz. Bizim düşüncelerimizde her türlü ayrımcılığa karşı durmak var. Biz önemli bir meslek grubunu temsil ediyoruz. Herkesi kucaklayan bir anlayış ile bizden değilse düşman, bizdense dost mantığı yürütmeyen, herkese adil, saygılı, mesleğe sahip çıkan, baskısız, özgür düşüncesini sunan, bir yönetim anlayışı getireceğiz. Bu nedenle de üyelerimizin oyuna talibiz. Şimdiden destekçilerimize teşekkür ediyor bize yakışan bir kongre süreci yaşamayı diliyorum.

ÖZCAN ÇAKIR KİMDİR?

1972 yılında Kandıra’da doğdum. Babam rahmetli SEKA Emeklisi, annem ise ev hanımıdır. İzmit Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Kocaeli Üniversitesi’nde Denetim Muhasebe ve Finans Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptım. 1987 yılından ve 14 yaşından itibaren muhasebe mesleğinin içindeyim. 17 yıllık mali müşavirim. 2008-2010 ve 2010-2013 yıllarında odamızın Mesleki Dayanışma ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu’nda görev aldım. 2013-2016 yılında Disiplin Kurulu üyeliği, 2016-2019 yılları arası ise Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı ve halen 2019-2022 yılları ise Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

DİYALOG GRUBU ADAY LİSTESİ

Özcan ÇAKIR (Başkan)

Ahmet Erdinç PERTEV

Hilmi REKA

Engin EROĞLU

Ebru Yüksel ÖZDEMİR

Meryem ÇELİKER

Ümit ALTINTAŞ

DENETİM KURULU

Cemalettin KÖKSAL

Şule SÜSLÜ

Ercan ÖZTOPRAK

DİSİPLİN KURULU

Mehmet EMEK

Dayimi GÜMÜŞ

Ali Osman AĞIL

Serpil DONAT

Emre AYDINOĞLU