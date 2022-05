Darıca, Kale’yi geçti, ligde kaldı! “2-1”

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği kader maçında Ankara ekibi Kalecikspor’u konuk etti. Ligde kalması için kazanmaktan başka çaresi bulunmayan sarı yeşilli ekibimiz son bölümleri gerilimli geçen mücadeleyi 2-1 kazandı ve hayli zahmetli geçen sezonu amorti etmeyi başardı.

GOLLER FATİH VE SERCAN’DAN

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Darıca’nın golünü Ahmet Özer’in asistinde Fatih Şerifoğlu attı. Bitime 15 dakika Sercan sağ çaprazdan topu çatala gönderdi. 80’de ise Kalecik adına Yaşar farkı 1’e indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve rakibini 2-1 mağlup eden Darıca Gençlerbirliği ligde kalmayı başardı. Seyircisiz maçta kurallara tam olarak riayet edilirken maçın temsilcisi Aydın Balkanlı’nın iletişimi ve işine olan duyarlılığı ile de tam not aldı.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 2

ANKARA KALECİK: 1

STAT: Darıca

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz**, Sedef Aktan**, Neslihan Koç**

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Mustafa***, Kartal*** (Dk. 76 Emre Volkan***, Metin***, İbrahim***, (Dk. 46 Sercan**), Sabri***, Furkan***, Hüseyin***, Burak*** (Dk. 61 Akın**), Ahmet Özer***, Fatih Şerifoğlu***

ANKARA KALECİK: Kerem**, Kaan**, Gürol** (Dk. 62 Yaşar**), Erkut** (Dk. 70 Bekir Can**), Hüseyin**, Batuhan** (Dk. 81 Efe Can*) Muzaffer**, Recep** (Dk. 61 Fatih**), Tunahan** (Dk. 80 Aybars*), Gürkan**, Bayram Can**

GOLLER: Dk. 26 Fatih Şerifoğlu, Dk. 78 Sercan (Darıca), Dk. 80 Yaşar (Kalecik)

SARI KARTLAR: Dk. 15 İbrahim, Dk. 78 Sercan Kaya, Dk. 86 Ahmet Özer (Darıca)