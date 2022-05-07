Belediye Derincespor’un Play-Off’u İstemedi: 1-1

3.Lig 3.Grup’ta rakiplerin puan kayıpları ve Fethiyespor’u mağlup etmesi halinde Play-Off’a kalacak olan Belediye Derincespor, adeta isteksiz bir futbol sergilerken, maçı koparmadı. 86’da bulduğu golle umutlanan Derince, konuk takımın eski körfezlisi Talha Mayhoş’un 89.dakikadaki golüyle 1-1 berabere kaldı

BU KADAR İSTEKSİZ OYUN OLUR MU ?..

TFF 3.Lig 3.Grup’ta son haftaya kadar play-off umudunu sürdüren Belediye Derincespor ligin son karşılaşmasında güçlü rakibi Fethiyespor’u konuk etti. 56 puanla 7.sırada bulunan takım, 65 puanla ligin ikinci sırasında bulunan Muğla ekibinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. 57’şer puanlı en yakın rakipleri Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Yeşilyurt D.Ç., Ofspor’un puan kaybetmesi ve kendisi 3 puan alması halinde Play-Off’a hattına girecek olan Belediye Derincespor, maça farklı motivasyonla başladı.

ZEVKSİZ İLK YARI

Her iki takımın da kontrollü başladığı maçın ilk yarısı dengeli, düşük tempolu ve seyir zevkinden uzak geçti. Temsilcimiz Belediye Derincespor’da maçın üçüncü dakikasında Muhammed Enes defansın hatasında önünde kalan topu az farkla sağdan auta gönderdi. 10.dakikada ise Melih-Tayfun koordinasyonuyla gelişen gol pozisyonunda kaleci karşıdan gören Tayfun’un üstten auta gönderdiği şuttan sonuç alınamadı. 30.dakikada ise rakip birinci bölgede çoğalan temsilcimiz bu kez Mesut ile gole ulaşamadı. Konuk ekibin ise ilk yarı hiç tehlikeli atağı olmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

GOL GELDİ AMA…

Gruptaki diğer maçlarda Kırıkkale’nin mağlup duruma düşmesine karşın Ofspor’un 2-0 öne geçmesi temsilcimiz Belediye Derincespor’un play-off ihtimallerini zora soktu. Oyunun sık sık durduğu maçın ikinci yarısında da her iki takım adına tehlikeli atak geliştirilmedi. Ofspor karşılaşmasından gelen 2-2’lik beraberlik haberinin ardından oyunda tempo biraz arttı. Belediye Derincespor play-off için gol aramaya başladı. Temsilcimiz aradığı golü 86.dakikada Muhammed Enes’in kafa vuruşuyla buldu. Ancak konuk ekibin karşılığı gecikmedi. Talha Mayhoş 89’da Fethiyespor’un beraberlik golünü kaydetti. Ofspor’un da öne geçmesiyle play-off umutları bir kez daha zayıfladı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.