07 May 2022 - 22:33- Asayiş G: 07 May 2022 - 22:40

Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

İzmit’te bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi. Hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.
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Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kuzen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

07 May 2022 - 22:33 İHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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