Tahir Büyükakın kesenin ağzını açtı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayati Altınordu maçı öncesi Kocaelispor’u Brunga Tesisleri’nde ziyaret etti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un karşıladığı Büyükakın tesislerin toplantı salonunda yönetim, teknik kadro ve futbolcularla sohbet etti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de eşlik ettiği Büyükakın konuşmasında takıma rekor prim vaadinde de bulundu ve Başkan Büyükakın yeşil siyahlıların ligde kalması halinde takıma 5 milyon lira prim vereceğini ilan etti.