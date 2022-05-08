Tahir Büyükakın kesenin ağzını açtı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayati Altınordu maçı öncesi Kocaelispor’u Brunga Tesisleri’nde ziyaret etti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un karşıladığı Büyükakın tesislerin toplantı salonunda yönetim, teknik kadro ve futbolcularla sohbet etti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de eşlik ettiği Büyükakın konuşmasında takıma rekor prim vaadinde de bulundu ve Başkan Büyükakın yeşil siyahlıların ligde kalması halinde takıma 5 milyon lira prim vereceğini ilan etti.
Haber albümü için resme tıklayın
# kocaeli haber, kocaeli gazeteleri, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, İzmit, kocaeli gazete haber, Dilovası, kocaeli manset-haber, kocaeli manset, Başiskele, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, kocaeli gündem, kocaeli son dakika, Gölcük, Darıca, Körfez, Gebze, son dakika haberleri, kocaeli guncel haberler, , kocaeli flas haber, Çayırova, Kartepe, başkanı, Kocaelispor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Bu maçı alacağız başka çaresi yokkkk
Nihat - Milletin parasını üç beş kişiye dağıtamazsın . Haram olsun zıkkım olsun. Çok seviyorsan kendi cebinden ver.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.