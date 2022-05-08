08 May 2022 - 09:31- Spor G: 08 May 2022 - 09:34

Tahir Büyükakın kesenin ağzını açtı!
Tahir Büyükakın kesenin ağzını açtı! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayati Altınordu maçı öncesi Kocaelispor’u Brunga Tesisleri’nde ziyaret etti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un karşıladığı Büyükakın tesislerin toplantı salonunda yönetim, teknik kadro ve futbolcularla sohbet etti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de eşlik ettiği Büyükakın konuşmasında takıma rekor prim vaadinde de bulundu ve Başkan Büyükakın yeşil siyahlıların ligde kalması halinde takıma 5 milyon lira prim vereceğini ilan etti.

08 May 2022 - 09:31 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Nihat - Milletin parasını üç beş kişiye dağıtamazsın . Haram olsun zıkkım olsun. Çok seviyorsan kendi cebinden ver.

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 08 Mayıs 09:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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