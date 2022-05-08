Darıca’yı ligde bırakan ADAM!

3. Lig 2. Grup’ta son oynadığı maçta Ankara Kalecikspor’u 2-1 mağlup eden ve ligde kalan Darıca Gençlerbirliği’nde kritik goller Fatih Şerifoğlu ve Sercan Kaya’dan geldi.

2016-17 SEZONUNDAN SONRA EN İYİ SEZONU

Sezon boyunca toplam 33 gol atan Darıca ekibinin bu sezon en çok öne çıkan futbolcusu takımın golcüsü Fatih Şerifoğlu’ydu. Bu sezon 33 lig maçında fileleri tam 17 kez havalandıran 34 yaşındaki futbolcu gollerin yarısından fazlasına tek başına imza atarak müthiş bir performans ortaya koydu. Fatih bu sezonki istatistiği ile de 2016-17 sezonunun ardından en fazla gol attığı sezonunu yaşadı.

10 FARKLI TAKIM FİLELERİNDEN TOP ÇIKARDI

Bu sezon 1 kırmızı kart, 8 de sarı kart gören Fatih, Yomraspor, Kuşadası, Aksaray, Hacettepe, Kızılcabölük, Elazığ Karakoçan, Çarşamba, İskenderun, Ordu ve son oynanan Kalecik ağlarını havalandırdı. Fatih Şerifoğlu’ndan sonra takımın en çok atan isimleri Ahmet Özer ve Sercan Kaya oldu. Bu iki futbolcu 3’er gol attı. Takımın diğer gollerini Furkan Safi (2), Nebi Tiryakioğlu (2), Furkan Akın (2), Alpagut (2), Baran, Erdem, Sefa Tunç ve Tolga Tekin kaydetti.

FATİH ŞERİFOĞLU’NUN GOL ATTIĞI TAKIMLAR

Aksaray: 3 (2+1)

Elazığ Karakoçan: 3 (2+1)

Yomraspor: 2

Hacettepe: 2

Kızılcabölük: 2 (1+1)

Kuşadası: 1

Çarşamba: 1

İskenderun: 1

52 Ordu: 1

Kalecik FK: 1

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NDE 33 GOLÜN DAĞILIMI

Fatih Şerifoğlu: 17

Sercan Kaya: 3

Ahmet Özer: 3

Furkan Safi: 2

Nebi Tiryakioğlu: 2

Behiç Alpagut: 2

Erdem Dikbasan: 1

Baran Basut: 1

Tolga Tekin: 1

Sefa Tunç: 1