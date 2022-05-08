Hakkınız ödenmez!

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor sezonun son maçında Fethiyespor’u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Ofspor’un Karaköprü’yü mağlup etmesi ile Derince ekibi sezonu altıncı sırada tamamladı. Genel olarak bakıldığında Belediye Derincespor için bu sezon, içinde bir çok hikayeyi barındırdı. Dram, korku, duygusallık, gerilim, mutluluk ve heyecanla geçen bir sezondu.

10 AYDIR PARA ALAMADILAR

Sportif Direktör Mustafa Polat’ın insan üstü gayretleri ile neredeyse bedavaya kurulan takım, Play-Off’un kıyısından döndü. Derince ekibi, Kocaeli’nin hatta belki de ülkenin en örnek kulüplerinden birisi oldu. Bu örneğin özneleri ise tabii ki futbolcu ailesiydi. Belediye Derincespor’da teknik ekibe ve futbolculara sezon başından beri tek bir maç başı verilmediği gibi maaşları da yatmadı.

ARMALARINI SATMADILAR

Aile geçindiren, annesine, babasına bakmakla yükümlü olan bu karakterli futbolcu grubu sezon boyunca mali anlamda kan kustu ancak “Kızılcık şerbeti içtim” dedi. Ancak bu oyuncu grubu yaşadığı onca sıkıntıya rağmen, karısının, çocuğunun karşısında başları eğilmesine rağmen formalarını, armalarını satmadı. Play-Off umudunu son maça taşıyan Derince, geçen hafta Karşıyaka karşısında uzatmaların bitimine 15 saniye kala yediği golle ilk 5’i avuçlarından kaçırdı.

SÖZDE!

Belediye Derincespor’un son haftadaki rakibi Fethiyespor’du. Muğla ekibi karşısında bitime 4 dakika kala Muhammed Enes’in golü ile öne geçen Derince, 89’da Talha’nın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Ofspor, birçok as futbolcusundan yoksun sahaya çıkan Karaköprü’yü 86. dakikadaki golü ile 3-2 mağlup edince Trabzon ekibi Play-Off’a kaldı, Derince ise sezonu altıncı sırada tamamladı.

BİR DAHA BÖYLESİ GELMEZ

Sezonun başından sonuna kadar yaşanan hakem skandalları da hiç konuşulmadı. Bu şehirde bu takımın ne hakkı savunuldu ne de yaşanan mali sıkıntılar dile getirildi. 150 bin nüfuslu Derince ilçesinin gerçekten “Sahipsiz” bıraktığı Belediye Derincespor Kulübü, tarihi boyunca bir daha böylesi karakterli bir oyuncu grubunu ne zaman bulur bilinmiyor.

ÇOK AYIP ETTİLER

Fethiye maçından sonra futbolcuları evlerine beş kuruşsuz göndermek de kesinlikle yakışmadı. Gerçekten onlara çok ayıp edildi. Bu futbolcular, bunları hiç hak etmedi. Kocaeli şehri ve Derince ilçesi, 2021-2022 sezonunu, Belediye Derincespor’un ahlaklı, karakterli, adam gibi adam futbolcuları ile anacak ve her zaman bu çocukların emeklerini hatırlayacak!