08 May 2022 - 09:36- Spor G: 08 May 2022 - 09:41

Hürriyet’ten kritik maç öncesi tüm Kocaelisporlulara destek çağrısı 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tüm Kocaelisporluları kritik Altınordu maçına davet etti. İzmit Belediyesi maç öncesi minik Kocaelisporlulara sürprizler hazırladı
Hürriyet’ten kritik maç öncesi tüm Kocaelisporlulara destek çağrısı  mask

Kocaelispor TFF. 1. Lig’de kalma mücadelesinde çok kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz yarın (Pazar) Altınordu’yu evinde ağırlayacak. Yeşil siyahlılar bu maçı kazanması halinde ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atacak.  İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de tüm Kocaelisporluları kritik maça davet etti. 

POPCORN İKRAMI VE YÜZ BOYAMASI YAPILACAK

İzmit Belediyesi anons aracı maç öncesi şehir merkezini turlayarak tüm vatandaşları maça davet edecek. İzmit Belediyesi ayrıca Kocaeli Stadı’nın girişine stant kurarak Kocaelisporlu miniklere yeşil – siyah balon dağıtacak ve talepte bulunan çocukların yüzleri yeşil – siyaha boyanacak. Kurulacak stantlarda çocuklara popcorn, ebeveynlerine de çay ikramı yapılacak. İzmit Belediyesi tarafından maça araçlarıyla gelen taraftarlara araç atkısı da dağıtılacak. 

08 May 2022 - 09:36 Kocaeli/ İzmit- Spor

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Yorumlar

(1)
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Yıldırım41 - Sayın Kaplan'ın samimi duyguları yüzüne yansımış. Kocaelisporumuza katkılarından dolayı teşekkür ederim. (partili değilim)

Altınordu yu da Eyüpsporu da, Adanasporu da evvelallah yener ligde kalırız. Olumlu düşündüklerimiz, istediklerimiz, inandıklarımız gerçekleşir.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 10:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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