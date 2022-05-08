Hürriyet’ten kritik maç öncesi tüm Kocaelisporlulara destek çağrısı 

Kocaelispor TFF. 1. Lig’de kalma mücadelesinde çok kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz yarın (Pazar) Altınordu’yu evinde ağırlayacak. Yeşil siyahlılar bu maçı kazanması halinde ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atacak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de tüm Kocaelisporluları kritik maça davet etti.

POPCORN İKRAMI VE YÜZ BOYAMASI YAPILACAK

İzmit Belediyesi anons aracı maç öncesi şehir merkezini turlayarak tüm vatandaşları maça davet edecek. İzmit Belediyesi ayrıca Kocaeli Stadı’nın girişine stant kurarak Kocaelisporlu miniklere yeşil – siyah balon dağıtacak ve talepte bulunan çocukların yüzleri yeşil – siyaha boyanacak. Kurulacak stantlarda çocuklara popcorn, ebeveynlerine de çay ikramı yapılacak. İzmit Belediyesi tarafından maça araçlarıyla gelen taraftarlara araç atkısı da dağıtılacak.