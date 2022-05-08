Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

İzmit Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 35 BMV 53 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı. Aşırı sürat yapan E.Y, aracıyla Şehit Rafet Karacan Bulvarı Kandıra kavşağı mevkisinde kaldırıma çıkarak trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.