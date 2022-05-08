08 May 2022 - 09:43- Asayiş G: 08 May 2022 - 09:47

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

İzmit'te "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı mask

İzmit Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 35 BMV 53 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı. Aşırı sürat yapan E.Y, aracıyla Şehit Rafet Karacan Bulvarı Kandıra kavşağı mevkisinde kaldırıma çıkarak trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, gözaltına alındı.

08 May 2022 - 09:43 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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