AKP’li eski yönetici istifa etti

AKP Kocaeli İl Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Dursun partisinden istifa etti. Siyaset hayatına Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nde devam etme kararı alan Dursun, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Dursun son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sitemli sözleri ile dikkat çekiyordu.

“HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Ayhan Dursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her veda yeni bir başlangıç ifadelerini kullandı. Dursun paylaşımında, “Kuruluşundan bu yana hemen her kademesinde görev aldığım Ak Parti'de gücüm yettiğince halkımıza hizmet etmeye çalıştım. Halkımızla birlikte birçok başarıya imza attık. Gelinen bu süreçte yeni başarılara ulaşmak ve halkımıza hizmet etmek için siyasi hayatıma Fatih Erbakan'ın kurmuş olduğu, Genel Başkanı ve politikaları ile halkımıza yeni bir umut ve heyecan getiren Yeniden Refah Partisi'nde devam etme kararı almış bulunmaktayım. Yapacağımız çalışmaların başta şehrimize sonra ülkemize hayırlar getirmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.