AKP’li eski yönetici istifa etti

AKP Kocaeli İl Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Dursun partisinden istifa etti. Siyaset hayatına Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nde devam etme kararı alan Dursun, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Dursun son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sitemli sözleri ile dikkat çekiyordu.
“HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ”
Ayhan Dursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her veda yeni bir başlangıç ifadelerini kullandı. Dursun paylaşımında, “Kuruluşundan bu yana hemen her kademesinde görev aldığım Ak Parti'de gücüm yettiğince halkımıza hizmet etmeye çalıştım. Halkımızla birlikte birçok başarıya imza attık. Gelinen bu süreçte yeni başarılara ulaşmak ve halkımıza hizmet etmek için siyasi hayatıma Fatih Erbakan'ın kurmuş olduğu, Genel Başkanı ve politikaları ile halkımıza yeni bir umut ve heyecan getiren Yeniden Refah Partisi'nde devam etme kararı almış bulunmaktayım. Yapacağımız çalışmaların başta şehrimize sonra ülkemize hayırlar getirmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zekii - Sepette kokmuş çürük yumurtalar kaldı.kendini düzeltmeye çalışan birisi.akepe hıyanet partisidir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.