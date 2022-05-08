Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, Anneler Günü dolayısıyla bazı araçlarını dantel, kilim ve kırlent gibi eşyalarla donatarak, yolcu annelere sürpriz hazırladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anne eli değmiş gibi... Vefakar Ulaşımpark şoförlerimizden vefakar annelerimize..." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.