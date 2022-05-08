08 May 2022 - 10:02- Gündem G: 08 May 2022 - 10:25

Aysel Adanur hayatını kaybetti

İzmit Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan ve emekli olan Aysel Adanur hayatını kaybetti
Aysel Adanur hayatını kaybetti mask

Kocaeli Yıldız Pastanesi eski sahiplerinden Galip Adanur'un eşi İzmit Belediyesi'nden emekli Aysel Adanur yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Adanur 'un cenazesi bugün İzmit Erenler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

08 May 2022 - 10:02 - Gündem

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