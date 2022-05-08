Kocaeli Yıldız Pastanesi eski sahiplerinden Galip Adanur'un eşi İzmit Belediyesi'nden emekli Aysel Adanur yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Adanur 'un cenazesi bugün İzmit Erenler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
08 May 2022 - 10:02- Gündem Güncelleme: 08 May 2022 - 10:25
Aysel Adanur hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan ve emekli olan Aysel Adanur hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.