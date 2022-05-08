Kocaelispor-Altınordu (Canlı anlatım)

Kocaelispor-Altınordu karşılaşmasını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Dk.3: Mehmet Taş'ın şutunda top kaleci Emre'de kaldı.
Dk. 5: Babacar'ın çevirdiği top kornere çıktı. Kornerde Benhur ortaladı.
Dk.9: Kocaelispor'da Samed Ali yakın mesafeden topu kalecinin ellerine gönderdi.
Dk. 19: Altınordu'da kullanılan kornerde Volkan kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Palabıyık pozisyonda faul tespit etti.
Dk. 32: Atila'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarıya gitti.
dk 45+5: GOOOOOOOOOOOOL 1-0
Mehmet Taş yaklaşık 30 metreden akıl almaz bir gole imza attı
İlk yarı 1-0 sona erdi...
2. yarı başladı
Penaltı... Altınordu dk.47
Ahmet ilhan gol... 1-1...
Maçın ikinci yarısına Altınordu önde basarak başladı. 47’de Mehmet Yılmaz ceza sahası içinde Şeref’i düşürdü, Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Ahmet İlhan top ile İsmet’i ayrı yerlere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.
Dk.65 Recep 1-2
Maçın ikinci yarısına Altınordu önde basarak başladı. 47’de Mehmet Yılmaz ceza sahası içinde Şeref’i düşürdü, Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Ahmet İlhan top ile İsmet’i ayrı yerlere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.
65’te Altınordu hızlı gelişen atak sonrasında Recep ile ceza sahası içinde çektiği şut sonrası öne geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rahat Olun - Biz demiştik 150 milyon yılda harcayan takımı düşürmezler diye.. görürsünüz Kocaeli'ye verecekler maçı rahat olun senaryoyu çekimleri izleyin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.