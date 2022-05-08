Tolgay Kerimoğlu: Futbol acımasızdır!

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktör Tolgay Kerimoğlu, futbolun acımasının olmadığını, zorlu sürecin ardından ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

STRESLİ GEÇTİ

Sözlerine kader maçı Kalecik FK mücadelesi ile başlayan Kerimoğlu şu ifadelere yer verdi: Yıllardır futbolun içindeyiz. Son maç öncesi herkes bir şeyler söyledi. Bu anlatılanlar ne kadar doğru ne kadar yanlış Allah bilir. Ancak son sözü futbolcular söyler. Öyle de oldu. Kalecik maçı zor ve stres içinde geçti. Çok şükür kazandık ve ligde kaldık.

TOPARLANDIK

Şile maçı ile birlikte göreve başladım. Genel olarak az gol yedik ve oyun olarak da toparlandık. Sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu tabii ki bizi olumsuz etkiledi. Gol yollarında sıkıntılar çektik, burada da ön planda yaşanan stres geldi. Geçen haftaki Ordu maçı da olmak üzere zor deplasmanlardan iyi puanlar çıkardık. Elazığ’da, Kestel’de 10’ar kişi kaldık, buralardan puanlarla döndük.

DAHA İYİ BİR TAKIMIZ

Oyuncu grubu ile iyi bir arkadaşlık ortamı sağladık. Çocuklar özellikle son 5-6 maçta stresi yönetmeyi başardılar. Normalde kapasiteleri daha iyi bir takıma sahibiz. Ayrıca Darıca da iyi bir kulüp. Yıllardır profesyonel liglerde oynuyor. Yeri daha üst ligler kesinlikle. Biz de geldik ve elimizden geleni yaparak ligde kalmayı Allah bize nasip etti.

ÖNEMLİ OLAN

Sözleşmem bitti. Önümüzdeki sezonla ilgili bir planlamaya henüz girmedik. Başkanımızın tabii ki bir düşüncesi vardır. Karşılıklı oturup konuşacağız. Kocaeli, Türkiye’de futbol adına sayılı şehirlerden birisi. Burası adeta oyuncu fabrikası. Bu şehirde ne kadar çok profesyonel takım olursa kent için o kadar önemli olur. Bu işte yapılacaklar belli. Doğru kişilere doğru görevler verirsen sorun yaşamazsın. Tersi olursa problem çıkar. Çünkü futbolun acıması yok.