Bugün bütün çocuklar Yeşil-Siyah!

Kocaelispor, TFF 1.Lig’de kümede kalmak adına bugün saat 16:00’da Altınordu ile kritik bir maça çıkacak. Bu kritik müsabaka öncesi şehri maç havasına sokmak isteyen İzmit Belediyesi, sabah saatlerinden itibaren belediyenin anons aracıyla yaptığı duyuru ile vatandaşları Kocaeli Stadyumu’na davet etti. Saat 14:00’e kadar şehir turu atarak maç anonsuna devam edecek olan araç, saat 14:00’te Kocaeli Stadyumu’na geçecek.
STADYUM GİRİŞİNDE STANT KURULACAK
Saat 14:00 itibari ile stadyum girişinde stant kuracak olan İzmit Belediyesi, burada maça gelen Kocaelisporlulara patlamış mısır ve çay ikramının yanında yeşil-siyah balonlar dağıtacak. Ayrıca maça gelen çocuklar, dilediği takdirde buradaki stantlarda yüzlerini yeşil-siyah renklere boyatabilecekler. İzmit Belediyesi tarafından maça araçlarıyla gelen taraftarlara araç atkısı da dağıtılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.