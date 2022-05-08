08 May 2022 - 15:50- Asayiş G: 08 May 2022 - 17:35

6 aracın birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü

Dilovası TEM Otoyolu'nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
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Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08 May 2022 - 15:50 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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