Binlerce taraftar, kentin dört bir yanından alikahya’ya akın etti

Kocaelispor taraftarları, dünkü tarihi maç öncesinde kentin dört bir anından, özel araçlar, otobüslerle stada akın etti
ALİM BURUŞ YİNE KEFKEN’LİLERİ STADA GETİRDİ
Dün Kocaeli Stadı yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Günler öncesinden örgütlenen taraftarlar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla sağlanan otobüsler ve özel araçlarla stada akın etti. Bunlardan bir grup da Kefken grubuydu. Manisa maçında a stada Kefkenlileri getiren sıkı Kocaelisporlu Alim Buruş, dünkü maçta da taraftarları bir araya toplayarak maça getirip. Takımına tribünden destek sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.