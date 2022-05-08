Binlerce taraftar, kentin dört bir yanından alikahya’ya akın etti

Kocaelispor taraftarları, dünkü tarihi maç öncesinde kentin dört bir anından, özel araçlar, otobüslerle stada akın etti

ALİM BURUŞ YİNE KEFKEN’LİLERİ STADA GETİRDİ

Dün Kocaeli Stadı yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Günler öncesinden örgütlenen taraftarlar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla sağlanan otobüsler ve özel araçlarla stada akın etti. Bunlardan bir grup da Kefken grubuydu. Manisa maçında a stada Kefkenlileri getiren sıkı Kocaelisporlu Alim Buruş, dünkü maçta da taraftarları bir araya toplayarak maça getirip. Takımına tribünden destek sağladı.