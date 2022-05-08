Recep Durul’un uyarısı taraftarı etkiledi

Kocaelispor yönetim kurulu üyelerinden Recep Durul, dünkü son derece kritik Altınordu maçı öncesinde açıklamalarıyla dikkat çekti. Durul, sadece oyun anlamında değil, psikolojik açıdan da önemli bir sınav vereceklerini ifade ederken, dediği çıktı. Durul, futbolcuların 90 dakika boyunca yüksek motivasyonla sahadaki yerlerini almaları gerektiğini belirtmiş ve taraftarı da uyarmıştı. Durul dünkü maç öncesinde de basın mensuplarıyla sohbetinde “Altınordu maçı bizim için sezonun en önemli maçlarından birisi. Rakibin buraya 1 puan için geleceğini düşünüyorum. Bunu başardıkları zaman üzerimizde kalacaklar ve sonraki hafta küme düşen Balıkesirspor ile karşılaşacaklar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.