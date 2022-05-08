KocaelisporU19 takımı gençleri adeta işkence yaşadı. Fikstür azizliğiyle dünkü maçını Eyüp Stadı’nda oynayan gençlerimiz, maçtan sonra duşlarını bile kısa tutarak, hemen otobüslere bindi ve Alikahya’daki Kocaelispor-Altınordu maçına yetişip, ağabeylerine destek verdi. Yönetici Zeynel Abidin Akyol ise maçta bulunduğu için gençlerin her türlü organizasyonunu üstlendi, ama kendisi A takım maçında görev aldı. Volkan Elmaser de takımı sağ-salim Eyüp’e götürüp, A takım maçına yetiştirdi.
08 May 2022 - 16:26- Spor Güncelleme: 08 May 2022 - 16:27
Gençler Eyüp’ten Alikahya’ya koştu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.