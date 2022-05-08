08 May 2022 - 16:26- Spor G: 08 May 2022 - 16:27

Gençler Eyüp’ten Alikahya’ya koştu
Gençler Eyüp’ten Alikahya’ya koştu mask

KocaelisporU19 takımı gençleri adeta işkence yaşadı. Fikstür azizliğiyle dünkü maçını Eyüp Stadı’nda oynayan gençlerimiz, maçtan sonra duşlarını bile kısa tutarak, hemen otobüslere bindi ve Alikahya’daki Kocaelispor-Altınordu maçına yetişip, ağabeylerine destek verdi. Yönetici Zeynel Abidin Akyol ise maçta bulunduğu için gençlerin her türlü organizasyonunu üstlendi, ama kendisi A takım maçında görev aldı. Volkan Elmaser de takımı sağ-salim Eyüp’e götürüp, A takım maçına yetiştirdi.

08 May 2022 - 16:26 - Spor

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