Gençler Eyüp’ten Alikahya’ya koştu

KocaelisporU19 takımı gençleri adeta işkence yaşadı. Fikstür azizliğiyle dünkü maçını Eyüp Stadı’nda oynayan gençlerimiz, maçtan sonra duşlarını bile kısa tutarak, hemen otobüslere bindi ve Alikahya’daki Kocaelispor-Altınordu maçına yetişip, ağabeylerine destek verdi. Yönetici Zeynel Abidin Akyol ise maçta bulunduğu için gençlerin her türlü organizasyonunu üstlendi, ama kendisi A takım maçında görev aldı. Volkan Elmaser de takımı sağ-salim Eyüp’e götürüp, A takım maçına yetiştirdi.