“Endüstriyel kazalar, Kocaeli için çok daha önemli”

Üretim sanayisinin tüm paydaşları, endüstriyel kazaların önüne geçmek için Kocaeli’de bir araya geliyor. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile gerçekleşecek KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, 10-11 Mayıs tarihlerinde Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek. Sektöre yönelik, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken önlemlerle ilgili yönetmelikler, ürün ve hizmetlerin ele alınacağı sempozyuma katılacak olan ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları; bilgi ve birikimlerini, sunum ve paneller aracılığıyla katılımcılarla paylaşacaklar.

ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİ

Gelişen tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için üretimde oluşan artış, sanayi kuruluşlarının sayısının da her geçen gün artmasına neden oluyor. Daha çok endüstrileşme, daha çok yeni hammadde, daha çok yeni ürün de beraberinde, büyük endüstriyel kazaların ortaya çıkma olasılığını getiriyor. Hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren çevre-iş sağlığı ve güvenliği ile endüstriyel güvenlik konularını gündeminde tutan KSO da bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Proses Emniyeti Sempozyumu ile bu konudaki farkındalığı daha da artırmayı amaçlıyor.

“FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI ÖNEMLİ”

Sempozyuma dair görüşlerini paylaşan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ülkemiz özelinde bakarsak gerek 2020’de Sakarya Hendek’te gerekse çok yakın zamanda Tuzla’da yaşanan endüstriyel kazalar hepimiz için ders niteliğinde. Birçok can ve mal kaybına hatta çevre felaketine neden olabilen, etkileri oldukça sarsıcı olan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi veya olay sonrasında olabilecek etkilerin minimum seviyede tutulabilmesi amacıyla farkındalığın artırılması, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanmasıyla mümkün. Bu noktada devletimiz ve sanayicimiz arasında var olan işbirliğinin daha da güçlendirilmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

“KOCAELİ İÇİN ÖNCELİKLİ MESELE”

Zeytinoğlu, “Kocaeli olarak özellikle kimya, otomotiv, metal, plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörlerde ne kadar önemli pay sahibi olduğumuzu düşünürsek, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ve kimya sanayinin yüzde 27’sini barındıran ilimiz için; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile endüstriyel kaza konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren bu konuları gündemimizde hep ilk sıralarda tuttuk. Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranarak birçok projeye imza attık” ifadelerini kullandı.