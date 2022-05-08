08 May 2022 - 16:28- Ekonomi G: 08 May 2022 - 16:29

Anadolu Hayat Emeklilik karbon ayak izini sıfırladı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılına dair faaliyetlerinden kaynaklı karbon ayak izini sıfırladığını duyurdu. Altı yıldır üst üste karbon nötr şirket olmayı sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, bu yıl faaliyetlerinden kaynaklı toplam emisyonlarını da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azalttı
Anadolu Hayat Emeklilik karbon ayak izini sıfırladı mask

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelenin stratejik ve bütünsel şekilde ele alınması gerekliliğine inanan ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine kesintisiz devam eden Anadolu Hayat Emeklilik, 2016’dan beri her yıl olduğu gibi, bu sene de karbon nötr şirket oldu. Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklı çevresel olumsuz etkileri en aza indirgeyen Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılında toplam emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında azalttı.

“YEŞİL ELEKTRİK”

Bu yıl da karbon nötr bir şirket olduklarını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, “Emisyon değerlerimizin önemli ölçüde azalmış olmasında, 2021 yılında şirketimizin yeşil elektrik tedarik etmesi önemli ölçüde etkili oldu. Bu sayede sıfırlanan emisyon miktarının yanı sıra, uzaktan çalışma modellerinin uygulanmaya devam etmesi toplam emisyonlarımızda azalma meydana getirdi” dedi.

“HEDEFİMİZ KARBON NÖRT OLARAK DEVAM ETMEK”

Dolgun, “Özellikle rüzgâr enerjisi santrallerine sağlanan katkılarla; ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik ilkelerini koruyup, uygulamalarımızı genişleterek, gelecek yıllarda da faaliyetlerimize karbon nötr olarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl da karbon nötrleme sürecimiz neticesinde Gold Standart Karbon Sertifikası almaya hak kazandık. İçinde bulunduğu topluma, ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini yürüten şirketimiz, sürdürülebilirlik yolculuğuna emin adımlarla devam edecek” diye konuştu.

# bir, ile

08 May 2022 - 16:28 - Ekonomi

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