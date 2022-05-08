Kılıç: Yarın seçim var gibi çalışıyoruz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Teşkilatı Genel Başkan Fatih Erbakan’nın 500 bin üye açıklamasıyla birlikte üye ve tanıtım çalışmaları kapsamında Gebze Kent Meydan’ında üye çalışması yaptı. Üye çalışmaları sırasında kısa bir açıklama yapan YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, “İktidar partisi her ne kadar seçim 2023’te dese de biz yarın seçim olacak gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan mahalle teşkilatlarımızı kurarken sandık sorumlularımızı ve müşahitlerimizi belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM YENİDEN REFAH PARTİSİ’DİR”

Açıklamasını sürdüren Kılıç, “Partimize olan ilgiden son derece memnunuz. Üye sayımızda artışlar var. Toplumumuzun her kesiminden ilgi görüyoruz. Mevcut siyasi partiler arasında hem yapıcı eleştiride bulunup hem de çözüm üreten tek partiyiz. Biz bu kutupların değil çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Halkımızın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntı sürdürülebilir bir durum değildir. Vatandaşın ekonomik şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Çözüm ise ülkeyi bu hale getiren mevcut AK Parti iktidarı değil, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi.