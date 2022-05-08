Genç anne tümöre yenildi

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak adresinde ikamet eden tekstil işi ile uğraşan Kasım Ada’nın eşi Hasibe Ada (34) yaklaşık 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. Sağlık durumu kötüye giden Hasibe Ada, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hasibe Ada’nın cenazesi Karatoprak Keşoğlugil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.