08 May 2022 - 16:32- Asayiş G: 08 May 2022 - 16:34

Genç anne tümöre yenildi

Darıca Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk annesi 34 yaşındaki Hasibe Ada, beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Genç anne tümöre yenildi mask

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak adresinde ikamet eden tekstil işi ile uğraşan Kasım Ada’nın eşi Hasibe Ada (34) yaklaşık 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. Sağlık durumu kötüye giden Hasibe Ada, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hasibe Ada’nın cenazesi Karatoprak Keşoğlugil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.

08 May 2022 - 16:32 Kocaeli/ Darica- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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