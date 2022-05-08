Genç anne tümöre yenildi

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak adresinde ikamet eden tekstil işi ile uğraşan Kasım Ada’nın eşi Hasibe Ada (34) yaklaşık 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. Sağlık durumu kötüye giden Hasibe Ada, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hasibe Ada’nın cenazesi Karatoprak Keşoğlugil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.