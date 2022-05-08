Kendisinden çay almayan esnafın, iş yerlerinin camlarını kırdı 

Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.’nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.’nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.’ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.
Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.’ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.’nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.’nin iş yerinin camlarını kırdı. Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken, çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.’nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hak - BÜFECİ AYNI ANDA ÇAYDA MI SATIYOR ÇAYCI BAYAN MI SAAT 03.40 DA OLMASI DA DOĞRU DEĞİL YAZILAN DOĞRU GAZETEYE ANLATILAN YANLIŞ..... BENCE İŞİN İÇİNDE BAŞKACA PUŞTLUK VAR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.