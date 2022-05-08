08 May 2022 - 17:45- Asayiş G: 08 May 2022 - 17:50

Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü

Kartepe'de su kanalına çarparak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
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Kaza, Kartepe Kirazoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Keskin (41) idaresindeki 41 GJ 902 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına çarptı. Sürücü devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08 May 2022 - 17:45 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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