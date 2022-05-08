Su kanalına çarpan kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza, Kartepe Kirazoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Keskin (41) idaresindeki 41 GJ 902 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına çarptı. Sürücü devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video için play'e tıklayın
# Kocaeli, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, kocaeli haber, kocaeli flas haber, son dakika haberleri, kocaeli manset-haber, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli haberleri, kocaeli gazete haber, kocaeli guncel haberler, Kocaeli Gazete, Gölcük, , Gebze, Körfez, kocaeli son dakika, Başiskele, Kartepe, kocaeli gündem, İzmit, Çayırova, Darıca, Dilovası, ardından, polis, sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.