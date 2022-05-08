Altın fırsatı teptik! “2-2”

Kocaelispor sezonun 36. haftasında Altınordu ile hayati bir maça çıktı. Ali Palabıyık’ın yönettiği karşılaşmada yeşil siyahlılar rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve sahasında çok önemli 2 puan daha kaybetti. Diğer rakiplerin tamamı kazanınca Kocaelispor haftayı 41 puanla 11. sırada tamamladı. Maç öncesinde ve içinde çıkan olaylar nedeni ile iki takım da ciddi cezalar alacak.
KADROMUZ
Altınordu maçı öncesi sahasında bu sezon oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 da yenilgi alan Kocaelispor kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Mazlum, önlerinde Mehmet Taş ve Diop, sağda Samed Ali, solda Benhur, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini aldı. Kocaelispor maça hızlı başladı ve ilk 10 dakikada Babacar ve Kolovos ile pozisyonlar buldu ancak bir türlü çerçeveyi göremedi.
MEHMET TAŞ’TAN NEFİS GOL
İlk yarının son anlarında Mehmet Taş mükemmel bir gole imza attı ve Kocaelispor dereyi 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına Altınordu önde basarak başladı. 47’de Mehmet Yılmaz ceza sahası içinde Şeref’i düşürdü, Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Ahmet İlhan top ile İsmet’i ayrı yerlere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. 65’te Altınordu hızlı gelişen atak sonrasında Recep ile ceza sahası içinde çektiği şut sonrası öne geçti. 75’te Babacar’a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.
NELER OLDU NELER
Bitime 3 dakika kala Kocaelispor ilginç bir gol buldu. Kaleci Ali Emre ofsayt düşüncesi ile topu yere bıraktı. Ancak Ali Palabıyık düdüğünü çalmamıştı, bunu düşünen Kolovos topu boş ağlara gönderdi. (2-2) 90+5. dakikada Altınordu’da Ali’nin şutunda top direkten döndü, devam eden pozisyonda İsmet mutlak bir top çıkardı. 11 dakikalık uzatma süresinde de gol olmadı ve Kocaelispor, Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
EYÜP MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK
Maçın ardından saha içinde olaylar yaşandı. İki takım kulübeleri bir birine girdi ve olaylar yaklaşık 15 dakika sürdü. Bolu, Bursa, Denizli, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü haftayı galibiyetle tamamladı ve Kocaelispor haftayı 41 puanla 17. sırada tamamladı. Kocaelispor haftaya Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL
KOCAELİSPOR: 2
ALTINORDUSPOR: 2
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ali Palabıyık**, İsmail Şencan**, Serkan Çimen**
KOCAELİSPOR
17 İSMET YUMAKOĞULLARI*
6 MEHMET TAŞ***
7 MUSA NİZAM**
12 ATİLA TURAN**
22 DİMİTRİS KOLOVOS**
24 BABACAR GUEYE*
28 MOUHAMED DIOP*
(Dk. 69 MICHAEL PEREIRA*)
32 MEHMET YILMAZ*
(Dk. 90 ALPAY ÇELEBİ**)
35 MAZLUM DEMİR*
70 SAMED ALİ KAYA*
(Dk. 69 İLYAS KUBİLAY*)
77 BENHUR KESER*
(Dk. 84 IBRAHIM RASHEED*)
YEDEKLER
23 DOĞUKAN KAYA
2 BERKAY DABANLI
18 JOHANNA OMOLO
21 OLCAN GÖKDEMİR
52 DENİZALP ÖZDEMİR
ALTINORDUSPOR
1 ALİ EMRE YANAR*
18 RIDVAN KOÇAK*
11 ALİ DERE**
2 VOLKAN FINDIKLI**
55 ERDİ DİKMEN*
(Dk. 19 YALÇIN ARSLAN**)
4 KUBİLAY AKTAŞ*
9 AHMET İLHAN ÖZEK*
17 RECEP AYDIN**
52 HÜSAMETTİN YENER*
(Dk. 90+3ANIL ARICIOĞLU*)
25 KÜRŞAD SÜRMELİ**
(Dk. 72 MUZAFFER KOCAER*)
7 ŞEREF ÖZCAN **
YEDEKLER
83 SERHAT ÖZTAŞDELEN
10 AHMET DERELİ
26 FURKAN METİN
42 KENAN FAKILI
77 EMİRCAN GÜRLÜK
80 SAMİ SATILMIŞ
88 YUSUF CAN ESENDEMİR
GOLLER: Dk. 45+4 Mehmet Taş, Dk. 87 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 48 Ahmet İlhan (P), Dk. 65 Recep (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 83 Musa, Dk. 88 Mehmet Taş (Kocaelispor), Dk. 62 Kürşat, Dk. 82 Kubilay, Dk. 87 Yusuf (Altınordu)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Osman - Yazık bu ligde kalma savaşı veriyoruz nedense rakiplerimizin hepsi isteği puanı aldı biz hariç inşallah düşmeyiz
Viyanali - Bir kocaelisporlu olarak düşmeye mahkumuz hayirli olsun
Mehmet Özer - PASO LİGİ OLMAYAN HİÇ KİMSEYİ STADA ALMIYACAKSIN ZARAR ZARAR ZARAR FIRAT BANA GÖRE HOCA DEĞİL
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.