Altın fırsatı teptik! “2-2”

Kocaelispor sezonun 36. haftasında Altınordu ile hayati bir maça çıktı. Ali Palabıyık’ın yönettiği karşılaşmada yeşil siyahlılar rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve sahasında çok önemli 2 puan daha kaybetti. Diğer rakiplerin tamamı kazanınca Kocaelispor haftayı 41 puanla 11. sırada tamamladı. Maç öncesinde ve içinde çıkan olaylar nedeni ile iki takım da ciddi cezalar alacak.

KADROMUZ

Altınordu maçı öncesi sahasında bu sezon oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 da yenilgi alan Kocaelispor kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Mazlum, önlerinde Mehmet Taş ve Diop, sağda Samed Ali, solda Benhur, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini aldı. Kocaelispor maça hızlı başladı ve ilk 10 dakikada Babacar ve Kolovos ile pozisyonlar buldu ancak bir türlü çerçeveyi göremedi.

MEHMET TAŞ’TAN NEFİS GOL

İlk yarının son anlarında Mehmet Taş mükemmel bir gole imza attı ve Kocaelispor dereyi 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına Altınordu önde basarak başladı. 47’de Mehmet Yılmaz ceza sahası içinde Şeref’i düşürdü, Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Ahmet İlhan top ile İsmet’i ayrı yerlere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. 65’te Altınordu hızlı gelişen atak sonrasında Recep ile ceza sahası içinde çektiği şut sonrası öne geçti. 75’te Babacar’a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

NELER OLDU NELER

Bitime 3 dakika kala Kocaelispor ilginç bir gol buldu. Kaleci Ali Emre ofsayt düşüncesi ile topu yere bıraktı. Ancak Ali Palabıyık düdüğünü çalmamıştı, bunu düşünen Kolovos topu boş ağlara gönderdi. (2-2) 90+5. dakikada Altınordu’da Ali’nin şutunda top direkten döndü, devam eden pozisyonda İsmet mutlak bir top çıkardı. 11 dakikalık uzatma süresinde de gol olmadı ve Kocaelispor, Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

EYÜP MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

Maçın ardından saha içinde olaylar yaşandı. İki takım kulübeleri bir birine girdi ve olaylar yaklaşık 15 dakika sürdü. Bolu, Bursa, Denizli, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü haftayı galibiyetle tamamladı ve Kocaelispor haftayı 41 puanla 17. sırada tamamladı. Kocaelispor haftaya Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 2

ALTINORDUSPOR: 2

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ali Palabıyık**, İsmail Şencan**, Serkan Çimen**

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI*

6 MEHMET TAŞ***

7 MUSA NİZAM**

12 ATİLA TURAN**

22 DİMİTRİS KOLOVOS**

24 BABACAR GUEYE*

28 MOUHAMED DIOP*

(Dk. 69 MICHAEL PEREIRA*)

32 MEHMET YILMAZ*

(Dk. 90 ALPAY ÇELEBİ**)

35 MAZLUM DEMİR*

70 SAMED ALİ KAYA*

(Dk. 69 İLYAS KUBİLAY*)

77 BENHUR KESER*

(Dk. 84 IBRAHIM RASHEED*)

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

2 BERKAY DABANLI

18 JOHANNA OMOLO

21 OLCAN GÖKDEMİR

52 DENİZALP ÖZDEMİR

ALTINORDUSPOR

1 ALİ EMRE YANAR*

18 RIDVAN KOÇAK*

11 ALİ DERE**

2 VOLKAN FINDIKLI**

55 ERDİ DİKMEN*

(Dk. 19 YALÇIN ARSLAN**)

4 KUBİLAY AKTAŞ*

9 AHMET İLHAN ÖZEK*

17 RECEP AYDIN**

52 HÜSAMETTİN YENER*

(Dk. 90+3ANIL ARICIOĞLU*)

25 KÜRŞAD SÜRMELİ**

(Dk. 72 MUZAFFER KOCAER*)

7 ŞEREF ÖZCAN **

YEDEKLER

83 SERHAT ÖZTAŞDELEN

10 AHMET DERELİ

26 FURKAN METİN

42 KENAN FAKILI

77 EMİRCAN GÜRLÜK

80 SAMİ SATILMIŞ

88 YUSUF CAN ESENDEMİR

GOLLER: Dk. 45+4 Mehmet Taş, Dk. 87 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 48 Ahmet İlhan (P), Dk. 65 Recep (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 83 Musa, Dk. 88 Mehmet Taş (Kocaelispor), Dk. 62 Kürşat, Dk. 82 Kubilay, Dk. 87 Yusuf (Altınordu)