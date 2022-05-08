08 May 2022 - 18:59- Gündem G: 08 May 2022 - 19:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmit Belediye Tiyatrosu’na konuk oldu 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD), İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu’nun sergilediği  ‘Vasati Dört Kişi’ adlı oyunu izledi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmit Belediye Tiyatrosu’na konuk oldu  mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu, geçtiğimiz aylarda perdelerini İzmitli tiyatro severlere açmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de önceki gün, İzmit Sanat Akademisi’nde İzmit Belediye Tiyatrosu’nun konuğu olarak Vasati Dört Kişi adlı oyunu izledi. Burhan Akçin yönetmenliğinde sergilenen oyundan keyifle ayrılan ÇYDD ekibi, Akçin ve İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti. Her hafta İzmit Sanat Akademisi’nde sergilenen Vasati Dört Kişi oyunu, Haziran ayına kadar her hafta izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

08 May 2022 - 18:59 - Gündem

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