08 May 2022 - 22:38- Gündem G: 08 May 2022 - 22:40

Halk ekmeğe gizli zam

Kocaeli’de Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin gramajını azaltıp fiyatı aynı tutarak gizli zam uygulandı
Halk ekmeğe gizli zam mask

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfeleri 2 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren 200 gr 1 TL, 400 gr 2 TL olarak satışlara başlamıştı. Ekmeğe gelen zamların ardından gramajı düşürülen ekmek son olarak 250 gr ekmek 2,25 TL iken şimdilerde ise 200 gr ekmek 2,25 TL’den satılıyor. Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin gramajını azaltıp fiyatı aynı tutması ile birlikte gizli zam uygulandığı ifade edilirken, vatandaşlar konu hakkında bayat ekmek satışı, ekmek kalmaması gibi sebepler ile mağdur edildiklerini dile getiriyor.

08 May 2022 - 22:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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