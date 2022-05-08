Halk ekmeğe gizli zam

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfeleri 2 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren 200 gr 1 TL, 400 gr 2 TL olarak satışlara başlamıştı. Ekmeğe gelen zamların ardından gramajı düşürülen ekmek son olarak 250 gr ekmek 2,25 TL iken şimdilerde ise 200 gr ekmek 2,25 TL’den satılıyor. Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin gramajını azaltıp fiyatı aynı tutması ile birlikte gizli zam uygulandığı ifade edilirken, vatandaşlar konu hakkında bayat ekmek satışı, ekmek kalmaması gibi sebepler ile mağdur edildiklerini dile getiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.