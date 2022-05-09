Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

Olay, Deniz Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler arasında kalan barakaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Ekipler, gündüz nargile içilen barakada yangının közden çıktığını tespit etti.
Olay, Deniz Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler arasında kalan barakaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.