09 May 2022 - 09:21- Asayiş G: 09 May 2022 - 09:24

Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

Derince'de barakada nargile içen ve közünü söndürmeden ayrılan şahıslar yangın çıkmasına sebep oldu.
Video için play'e tıklayın

Olay, Deniz Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler arasında kalan barakaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Ekipler, gündüz nargile içilen barakada yangının közden çıktığını tespit etti.

09 May 2022 - 09:21 Kocaeli/ Derince- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.135.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kulübe yangını binaya da sıçradı mask
Kulübe yangını binaya da sıçradı
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı mask
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştı mask
Seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştı
TEM’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı mask
TEM’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı mask
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi mask
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL