09 May 2022 - 09:25- Gündem G: 09 May 2022 - 09:26

Çınar Çocuk Evi’nin miniklerinden annelerine büyük sürpriz

İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitimlerine devam eden minik öğrenciler, Anneler Günü’ne özel hazırlanan videoda annelerine olan sevgilerinive kendileri için ne ifade etiklerini dile getirdiler
Çınar Çocuk Evi’nin miniklerinden annelerine büyük sürpriz mask

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak, yeniliğe açık,ahlaklı, zeki, düşünen ve yaratıcı çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi, bu kentin çocuklarına hizmet vermeye devam ediyor. Eğitimlerin aralıksız sürdüğü Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde bu kez görevli eğitmenler, burada eğitim gören çocuklara Anneler Günü’ne özel hazırladıkları videoda; ‘Annen senin için ne ifade ediyor, annen bir süper kahraman olsa kim olurdu ve annene buradan ne söylemek istersin’ sorularını yöneltti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin sosyal medya hesabından, ‘Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız’notuyla paylaşılan videoda çocuklar, kendilerine has cevaplarla annelerine olan sevgilerini dile getirdiler. Çok sayıda vatandaşın izlediği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

09 May 2022 - 09:25 - Gündem

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