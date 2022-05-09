Kim kime dum duma!

Kocaelispor – Altınordu maçı öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Yeşil siyahlı taraftarlar tam olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü bir birine girdi. Elde edilen bilgilere çevik kuvvet polisi alkollü bir taraftarı tribünden çıkarmaya çalıştı. Buna tepki gösteren taraftara sert muamele uygulandı. Çok yakın mesafeden sıkılan biber gazı nedeni ile fenalaşan taraftarlar oldu. Olaylar yatıştıktan yaklaşık 5 dakika sonra ikinci kez taraftarlar bir birine girdi ve buradaki olayların ardından da bazı taraftarlar stattan çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
derinceli - hodri meydan kendini feshetmeli, misyonunu doldurdu, başındakiler cebini doldursun tek dertleri o
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.