Kim kime dum duma!

Kocaelispor – Altınordu maçı öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Yeşil siyahlı taraftarlar tam olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü bir birine girdi. Elde edilen bilgilere çevik kuvvet polisi alkollü bir taraftarı tribünden çıkarmaya çalıştı. Buna tepki gösteren taraftara sert muamele uygulandı. Çok yakın mesafeden sıkılan biber gazı nedeni ile fenalaşan taraftarlar oldu. Olaylar yatıştıktan yaklaşık 5 dakika sonra ikinci kez taraftarlar bir birine girdi ve buradaki olayların ardından da bazı taraftarlar stattan çıkarıldı.