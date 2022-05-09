09 May 2022 - 09:26- Spor G: 09 May 2022 - 09:29

Kim kime dum duma!

Erdem ÖVÜÇ
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Kim kime dum duma! mask
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KocaelisporAltınordu maçı öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Yeşil siyahlı taraftarlar tam olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü bir birine girdi. Elde edilen bilgilere çevik kuvvet polisi alkollü bir taraftarı tribünden çıkarmaya çalıştı. Buna tepki gösteren taraftara sert muamele uygulandı. Çok yakın mesafeden sıkılan biber gazı nedeni ile fenalaşan taraftarlar oldu. Olaylar yatıştıktan yaklaşık 5 dakika sonra ikinci kez taraftarlar bir birine girdi ve buradaki olayların ardından da bazı taraftarlar stattan çıkarıldı.

 

09 May 2022 - 09:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

derinceli - hodri meydan kendini feshetmeli, misyonunu doldurdu, başındakiler cebini doldursun tek dertleri o

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 09:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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