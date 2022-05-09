Milyonların gözü bu toplantıda! Kabine, bugün sığınmacılar ve ekonomi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da başlayacak olan toplantıda ülke için kritik öneme sahip konular ele alınacak.

1 MİLYON SURİYELİNİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ilk olarak sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Ayrıca 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi, projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİDEKİ GİDİŞAT ELE ALINACAK

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.