Milyonların gözü bu toplantıda! Kabine, bugün sığınmacılar ve ekonomi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da başlayacak olan toplantıda ülke için kritik öneme sahip konular ele alınacak.
1 MİLYON SURİYELİNİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜLECEK
Toplantıda ilk olarak sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Ayrıca 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi, projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
EKONOMİDEKİ GİDİŞAT ELE ALINACAK
Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - BENİM VERGİMLE SURİYELİLERE BAKAN İKTİDARIN ALLAH BELASINI VERSİN.SURİYEDE SAVAŞ FALAN YOK.İKTİDAR SADECE KENDİLERİ SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN OY DEPOSU OLARAK TUTUYORLAR.KAÇ KİŞİYE VATANDAŞLIK VERDİLER AÇIKLAMIYORLAR.SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN ÜLKENİN DEMOĞAMİSİNİ DEĞİŞTİRDİLER.ERDOĞAN,SENİN HALKIN AÇ VE PARASIZ VE İŞSİZKEN SEN NASIL BUNLARA HALA EV YAPACAZ DERSİN.HİÇ TÜRK VATANDAŞINA EV YAPIP KARŞILIKSIZ VERDİN Mİ.BU İŞLER MİLLETİN KAFASINA ÇAY ATMAYA VEYA MAKARNA ATMAYA BENZEMEZ ERDOĞAN,YETER ARTIK.AVRUPAYA 10 MİLYON SIĞINMACIYA BAKIYORUM DİYORSUN GELİN TÜRKİYEYE 3 MİLYON DİYORSUN.HİÇ BİR ZAMAN SÖYLEDİĞİN DOĞRU ÇIKMADI.NE SÖYLEDİYSEN TERSİ ÇIKMIŞTIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.