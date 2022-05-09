Başaltı boyunda kürsünün tamamı Kocaeli’nin

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97. kez düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşler müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Büyükmandıra Şehir Stadı'nda düzenlenen yağlı güreşlerde 13 kategoride 450 güreşçi mücadele etti.
BAŞALTI 1, 2 VE 3.’LÜK KÜRSÜSÜ KAĞITSPOR’UN
Geçtiğimiz ay 6. Altınova Yağlı güreşlerinde er meydanına çıkarak Başpehlivanlık boyunda kürsünün tamamını elde eden güreşçilerimiz Kırklareli’nde ise Başaltıboyun da kürsünün tamamında yerini aldı. Başaltı boyunda iddialı güreşçilerimizden Hamza Özkaradeniz’in 1. Seçkin Duman’ın 2. ve Mustafa Arslan’ın 3. olduğu yağlı güreşlerde bu sefer başaltı kürsüsü tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçilerden oluştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.