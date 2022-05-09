Başiskele’de 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başiskele’de erken kutlanmaya başlandı. Futbol turnuvasından masa tenisi turnuvasına, alanında uzaman ünlü isimlerin katılım göstereceği kariyer zirvesinden konserlere, şiir dinletilerinden söyleşilere kadar daha birçok eğlenceli ve bilgilendirici etkinlik takvimi gençleri bekliyor olacak.

Etkinlikler satranç turnuvasıyla başladı

Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler satranç turnuvasıyla başladı. 7-8 Mayıs tarihinde, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 14 yaş altı ve açık olmak üzere 4 kategoride 445 genç kıyasıya yarıştı. Başiskele Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Başiskele Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü, ilçe protokolü, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut İlker Mete, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, Turnuva Başhakemi İsmail Çolak, yarışmacıların velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Futbol turnuvası

Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası ise 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Kullar Spor Tesisleri’nde düzenlenecek turnuvada, 12 takım mücadele verecek. Tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak turnuvanın final maçı 15 Mayıs Pazar günü olacak.

Masa tenisi

Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu’nda "Lise Erkek-Kadın" ve "Genel Erkek-Kadın" kategorisinde 114 sporcuyu karşı karşıya getirecek olan Masa Tenisi Turnuvası, 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye Masa Tenisi Kocaeli İl Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen turnuvada, Başiskele Belediyesi dereceye giren gençlere ödüller verecek.

Kariyer Zirvesi

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının donanımlarını artırmak, istihdam olanaklarına katkı sunmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından 17 Mayıs Salı günü Kariyer Zirvesi düzenlenecek. Akademisyenler başta olmak üzere siyasetten, iş dünyasından, basın camiasından önemli kişiler, gençlerle buluşacak. Başiskele Belediyesi, 18 Mayıs Çarşamba günü Başiskele Sahili’nde "Ne Söylüyor Söyleşileri" etkinliği de düzenleyecek. Başiskele’de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Festivali olacak. Etkinlik, 19 Mayıs Perşembe günü Başiskele Sahili’nde düzenlenecek.

Ekin Uzunlar konseri

TV Programcısı Serdar Tuncer de, 19 Mayıs akşamı sahne alarak sohbeti ve şiirleriyle festivale katılanlara unutulmaz akşam yaşatacak. Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik Şöleni 20 Mayıs Cuma günü de devam edecek. Karadeniz müziğinin sevilen genç sanatçılarından Ekin Uzunlar, Başiskele Sahili’nde cuma akşamı birbirinden güzel ve coşkulu şarkılarını gençler için seslendirecek.