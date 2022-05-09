09 May 2022 - 10:02- Eğitim G: 09 May 2022 - 10:05

GTÜ’den engelsiz gençlik festivali

GTÜ’de, toplumun her kesiminde sosyal sorumluluk ve farkındalığa katkı sağlayacağı ve halihazırda azalan engelleri biraz daha yok etmesi amacı ile düzenlenen Engelsiz Gençlik Festivali başlıyor.

GTÜ’den engelsiz gençlik festivali mask
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Gebze Teknik Üniversitesi Engelsiz Birimi tarafından Engelliler Haftası kapsamında, farklı engel gruplarını sosyal çevre ve üniversite ile bütünleştirmek amacıyla 5. GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali’ni düzenlenecek. Çeşitli sosyal kurum ve kuruluşların üyelerini, özel eğitim kurumlarının temsilcilerini, dernek mensuplarını, GTÜ akademik ve idari personelini ve  üniversite öğrencilerini bir araya getirecek olan "GTÜ Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" 12 Mayıs 2022 tarihinde “Kozadan Kelebeğe Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele” sloganıyla Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Şenlik Alanı’nda gerçekleşecek. Engelsiz GTÜ Birimi öncülüğünde hazırlanan Festival; özel eğitim merkezlerinin dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetler ve farkındalık stantlarını kapsayan büyük bir organizasyon olacak. Birçok kurum, kuruluş ve dernek ile üniversite topluluklarının da katkı sağlayacağı festivalde, toplumun her kesimi beraber olacak ve değerli paylaşımlarda bulunabilecek.

09 May 2022 - 10:02 - Eğitim

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