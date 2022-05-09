Bayram sonrası cemiyetlere devam

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Burak Karaca ile Şule Öner çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
TUĞBANUR İLE HALİL DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tuğbanur Gökbudak ile Halil Özmüş çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MERT İLE SİNEM ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mert Yerlitürk ile Sinem Temel çiftinin düzenlenen düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
HÜSEYİN İLE ÖZLEM EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Hüseyin Öner ile Özlem Vural çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ÖMER İLE SEVGİ DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ömer Doğan ile Sevgi Türnüklü çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SEMİH İLE SEHER ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Semih Gül ile Seher Güller çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
TAMER İLE SEHER EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tamer Usta ile Seher Kahraman çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
TUNAHAN İLE GÖZDENUR DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tunahan Arslanuçar ile Gözdenur Karabaş çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SABRİ İLE ELİF ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sabri Yılmaz ile Elif Korucu çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MUHİTTİN DELİKANLI OLDU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Muhittin Yusuf’un sünnet cemiyetine katıldı. Rabbim diğer Mürvetlerini de görmeyi nasip etsin diyen Kocaman Yusuf ailesini tebrik ederek hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.