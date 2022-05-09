09 May 2022 - 10:08- Gündem

Bayram sonrası cemiyetlere devam

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, cemiyetlerde hemşehrilerini yalnız bırakmayarak en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Başkan Kocaman Ramazan Ayı sebebiyle ara verilen cemiyetlere, hemşehrilerinin davetine katılarak, kaldığı yerden devam etti.