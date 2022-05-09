09 May 2022 - 10:11- Gündem G: 09 May 2022 - 10:12

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Açıklama: Disney'in LGBT saldırılarını püskürteceğiz

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Merkezi, “Disney'in LGBT Saldırılarını Püskürteceğiz” başlıklı bir bildiri yayımlandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Açıklama: Disney'in LGBT saldırılarını püskürteceğiz mask

Yayımlanan bildiri Derneğin tüm yurttaki şubelerince, bulundukları illerde de bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Kocaeli Cumhuriyet Kadınları Derneği'nce de, Başkan Gaye Dolgun ve yönetimi tarafından basına yapılan açıklamada, “LGBT hareketini “özgürlük ve insan hakları” altında masum gösteren ve savunanlar ya cahildirler ya da topluma yalan söylemektedirler. Bu hareketin eşcinsel ve cinsiyet değiştirmiş yurttaşlarımızın haklarını korumakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Anayasamızda bütün yurttaşlarımız kayıtsız şartsız eşittir; başta Medeni Kanunumuz ve Türk Ceza Kanunu olmak üzere, tüm yasalarımız bu temel üzerinde şekillenir.” dendi.

Başkan Dolgun açıklamasını, “Türkiye'mizi Batı Emperyalizminin her türlü yozluğundan koruma görevimizin bilincinde olarak bu gerçekleri Kocaeli Kamuoyu ile paylaşıyor, kurumlarımızı gerekli bütün önlemleri almaya davet ediyoruz.” sözleriyle sonlandırdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09 May 2022 - 10:11 - Gündem

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