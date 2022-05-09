Başiskele’de bayram havası erkenden yaşanmaya başlandı  

Başiskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Kentte gençler bayram havasına 13 gün önceden girdi.

"İYİ Kİ BAŞİSKELE DE GENCİM"

Başiskele’de geleceğin hazinesi gençlere büyük değer veren Başiskele Belediyesi, “İyi ki Başiskele’de Gencim” sloganıyla unutulmaz 19 Mayıs etkinliklerine imza atacak. Kentte 2021 yılını “Gençlik Yılı” ilan ederek Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile gençlere yönelik hizmetlerle tüm ülkenin dikkatini çeken ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Başiskele Belediyesi, 2021 yılını aratmayacak eşi benzeri olmayan muhteşem bir etkinlik takvimiyle Başiskele’nin şanslı gençlerine unutulmaz bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Şöleni düzenliyor.

BAYRAM ERKENDEN BAŞLADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle Başiskele’de erkenden kutlanmaya başlandı. Futbol turnuvasından masa tenisi turnuvasına, alanında uzaman ünlü isimlerin katılım göstereceği kariyer zirvesinden konserlere, şiir dinletilerinden söyleşilere kadar daha birçok eğlenceli ve bilgilendirici etkinlik takvimi Başiskeleli gençleri bekliyor olacak.

SANTRANÇ TURNUVASI

Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler satranç turnuvası ile başladı. 7-8 Mayıs tarihinde 7-8 yaş, 9-10 yaş, 14 yaş altı ve açık olmak üzere 4 kategoride 445 genç kıyasıya yarıştı. Başiskele Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Başiskele Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçe protokolü, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut İlker Mete, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, Turnuva Başhakemi İsmail Çolak, yarışmacıların velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FUTBOL TURNUVASI

Başiskele’nin güzide amatör spor kulüplerinin U11, U12 ve U14 takımlarını karşı karşıya getirecek olan Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası ise 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Kullar Spor Tesisleri’nde düzenlenecek turnuvada 12 takım mücadele verecek. Tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak turnuvanın final maçı 15 Mayıs Pazar günü olacak.

MASA TENİSİ TURNUVASI

Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu’nda Lise Erkek-Kadın ve Genel Erkek-Kadın kategorisinde 114 sporcuyu karşı karşıya getirecek olan Masa Tenisi Turnuvası 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye Masa Tenisi Kocaeli İl Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen turnuvada Başiskele Belediyesi dereceye giren gençlere ödüller verecek.

Lise Erkek-Kadın Kategorisi Ödülleri:

1. Bisiklet

2. Tablet

3. Akıllı Saat

4. Kol Saati

Genel Erkek-Kadın Kategorisi Ödülleri:

1. 2500 TL’lik Hediye Çeki

2. 1500 TL’lik Hediye Çeki

3. 1000 TL’lik Hediye Çeki

4. 750 TL’lik Hediye Çeki

KARİYER ZİRVESİ'NDE DEĞERLİ ŞAHSİYETLER

Başiskeleli gençlerin özellikle üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının donanımlarını artırmak, istihdam olanaklarına katkı sunmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından 17 Mayıs 2022 Salı günü Kariyer Zirvesi düzenlenecek. Türkiye'nin çok değerli akademisyenleri başta olmak üzere siyasetten, iş dünyasından, basın camiasından önemli şahsiyetler, Başiskeleli gençlerle buluşacak.

GENÇLERLE BULUŞACAKLAR

Moderatörlüğünü Gazeteci ve Haber Spikeri Ece Üner'in yapacağı Başiskele Kariyer Zirvesi, Başiskele Sahili'ndeki TRYP By Wyndham Otel'de saat 09.00'da başlayacak. Programın açılış oturumuna Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü katılacak. Programın 1. Oturumu'nda Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, gençlere Stratejik Liderlik konusunda bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZ KONUŞULACAK

Kariyer Zirvesi'nin 2. Oturumu'nda ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TUSAŞ Aviyonik Direktörü Mehmet Kazanbaş, MAPSİS Savunma Sanayi Kurucusu ve Genel Müdürü Filiz Akkaş ve T3 Vakfı Müdürü ve Teknofest Genel Sekreteri Ömer Kökçan Yükselen Değer Milli Teknolojilerimiz hakkında gençlerin ufkunu aydınlatacak değerli bilgiler verecek.

GİRİŞİMCİLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Programın 3. Oturumu'nda Yıldızlar Yatırım Holding CEO'su Hakkı Yıldız Ülkemizde Girişimcilik konusunda, 4. Oturumda ise Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Başak Çalıkoğlu Akyol ve Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Başiskeleli gençlere Global Sektörde İnsan Kaynakları Yönetimi konularında bilgiler aktaracak.

EN GENÇ MİLLETVEKİLLERİ BAŞİSKELE'DE

"Gençlik Sensin Gelecek Senin" sloganıyla düzenlenecek Başiskele Kariyer Zirvesi'nde Türkiye'nin en genç milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Selman Özboyacı da yer alacak. Tam gençlere göre hazırlanan programın 5. Oturumu'nda genç milletvekillerinin yanı sıra Gazeteci-Yazar Ersin Çelik ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak "Kariyer Yolculuğum" başlığıyla genç kardeşlerine iş hayatındaki kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını anlatacaklar. Zirvenin 6. Oturumu'nda ise CelebrumTech Kurucusu ve Teknoloji Girişimcisi R. Erdem Erkul Web3 & Metaverse ve Ötesi hakkında sunum yapacak.

KAPANIŞ PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN İLE OLACAK

Başiskele Kariyer Zirvesi'nin son oturumunda Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinden Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Profesörü, Psikolog, Yazar ve TV Programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen gençlerin karşısına çıkarak "Gençliğin Kariyer Planlaması" konusunda katılımcılara çok değerli bilgiler aktaracak. İnteraktif bir şekilde geçmesi planlanan kariyer zirvesinde gençler soru ve görüşlerini de izleyebilecek.

"NE SÖYLÜYOR? " SÖYLEŞİLERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin engin fikir ve görüşlerine yeni bir ufuklar açmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Başiskele Sahili'nde Ne Söylüyor Söyleşileri ile yine ülkemizin aydın isimlerini Başiskeleli gençlerle buluşturacak. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar saat 18.30'da "Bu Topraklar Bize Ne Söylüyor?", Yazar ve Radyo Programcısı Adem Metan saat 20.00'da "Sosyal Medya Bize Ne Söylüyor?", Akademisyen ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç saat 21.30'da "Hikayemiz Bize Ne Söylüyor?" diyerek gençlerle söyleşiler de bulunacak.

19 MAYIS'TA BAŞİSKELE SAHİLİ'NDE FESTİVAL VAR

Başiskele'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Festivali olacak. 19 Mayıs Perşembe günü Başiskele Sahili yine cıvıl cıvıl olacak. Alan etkinlikleriyle saat 15.00'da başlayacak festival, çocuk korosu, piyano dinletisi, karate gösterisi, ney/piyano dinletisi, gençlik korosu , cimnastik gösterisi, sahne sanatları gösterisi, fener alayı, konser ve şiir dinletileriyle dolu dolu geçecek. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları Eğitmenleri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu birbirinden eşsiz türkü ve şarkılarla gençlere bayram havası yaşatacaklar.

SERDAR TUNCER SAHNE ALACAK

Ülkemizin değerli şair ve yazarlarından TV Programcısı Serdar Tuncer de, 19 Mayıs akşamı sahne alarak hoş sohbeti ve gönüllere dokunan şiirleriyle festivale katılanlara unutulmaz güzel bir akşam yaşatacak.

20 MAYIS'TA EKİN UZUNLAR KONSERİ

Başiskele Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Şöleni 20 Mayıs Cuma günü de devam edecek. Karadeniz müziğinin sevilen genç sanatçılarından Ekin Uzunlar, Başiskele Sahili'nde Cuma akşamı birbirinden güzel ve coşkulu şarkılarını Başiskeleli gençler için seslendirecek.