Millilerimiz ülkemizi ve kentimizi gururlandırdı  

2017 yılında Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 24'üncüsü Brezilya’nın güneyindeki Caxias Do Sul kentinde düzenleniyor. 15 Mayıs’ta sona erecek oyunlarda yurdumuzun dört bir köşesinden milliler Al Bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele ediyor. Kocaeli’nin milli sporcuları da turnuvada kürsüde yer aldı.
KOCAELİ’NİN ŞAMPİYONLARI 5 MADALYA TOPLADI
Olimpiyatlarda ülkemizi ve kentimizi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Burak Mert Can; Erkek Takım Kata’da altın, Erkek Takım Kumite’de gümüş ve Büyük Erkek Kumite’de bronz madalya kazandı. Bir diğer başarılı millimiz Fatih Çiçek ise Erkek Takım Kata ve Erkek Takım Kumite’de gümüş madalya kazanarak milli takımımızın rekor kırmasında önemli katkıda bulundu.
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ REKOR KIRDI
Zorlu karşılaşmalara sahne olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında toplamda 11 madalya kazanan Karate Milli takımımız oyunlar da rekor kırarak ülkemizi gururlandırdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.