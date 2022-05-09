09 May 2022 - 10:12- Asayiş G: 09 May 2022 - 10:29

Önce esnafın camını kırdı, sonra bıçakladı!
Önce esnafın camını kırdı, sonra bıçakladı! mask
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Körfez'de esnafın kendisinden çay almamasına kızarak 4 iş yerinin camını kıran Yunis Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki kahvehaneye gelen Yunis Y., iddiaya göre iş yerlerinin camını kırması nedeniyle tartışma çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkartan Yunis Y., kahvehane sahibi ile olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Kahvehanedekiler Yunis Y.’yi darbederek etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Yunis Y. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

09 May 2022 - 10:12 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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