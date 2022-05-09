Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor!

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta futbol sahalarında belki de daha önce benzerine hiç rastlanmamış bir gol atıldı. Hakem Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Maçın spikeri o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçisi bulunan yabancı sosyal medya hesapları da golü paylaştı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi. Altınordulu futbolcular karara tepki gösterirken, hakeme yapılan yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi. Maçın spikeri o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçisi bulunan yabancı sosyal medya hesapları da golü paylaştı.