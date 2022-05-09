09 May 2022 - 10:21- Spor G: 09 May 2022 - 10:48

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor!

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşme hattında yer alan Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Kocaelispor'un attığı gol gündeme oturdu.

Dünya, Kocaelispor'u konuşuyor! mask

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta futbol sahalarında belki de daha önce benzerine hiç rastlanmamış bir gol atıldı. Hakem Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Maçın spikeri o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçisi bulunan yabancı sosyal medya hesapları da golü paylaştı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, Ali Emre'nin şaşkın bakışları arasında duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi. Altınordulu futbolcular karara tepki gösterirken, hakeme yapılan yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi. Maçın spikeri o anları şaşkınlıkla anlatırken, binlerce takipçisi bulunan yabancı sosyal medya hesapları da golü paylaştı.

09 May 2022 - 10:21 - Spor

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Yorumlar

(1)
01

VATANDAŞ - yav he he kimse anlamadı bir mar ko paşa anladı safa yattı al at dedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 11:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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