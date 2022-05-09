09 May 2022 - 10:47- Gündem G: 09 May 2022 - 10:48

Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne üstgeçit yapılacak  

Büyükşehir tarafından yeni emniyet binası için yapılan otopark ve yolun ardından D-130 Karayolu üzerine de üstgeçit yapılıyor  

Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne üstgeçit yapılacak   mask

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak cebi yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi.

 

YAYA ÜST GEÇİDİ VE DURAK CEBİ

44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir durak inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak çelik konstrüksiyon yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında birde sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.

 

YAN YOLLARI VE OTAPARKI YAPILDI

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı.

09 May 2022 - 10:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.135.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Söğüt: "Büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık" mask
Başkan Söğüt: "Büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık"
Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne üstgeçit yapılacak   mask
Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne üstgeçit yapılacak  
Başiskele’de bayram havası erkenden yaşanmaya başlandı   mask
Başiskele’de bayram havası erkenden yaşanmaya başlandı  
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Açıklama: Disney'in LGBT saldırılarını püskürteceğiz mask
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Açıklama: Disney'in LGBT saldırılarını püskürteceğiz
Bayram sonrası cemiyetlere devam mask
Bayram sonrası cemiyetlere devam
Çınar Çocuk Evi’nin miniklerinden annelerine büyük sürpriz mask
Çınar Çocuk Evi’nin miniklerinden annelerine büyük sürpriz
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL