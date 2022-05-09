Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne üstgeçit yapılacak  

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak cebi yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi.

YAYA ÜST GEÇİDİ VE DURAK CEBİ

44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir durak inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak çelik konstrüksiyon yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında birde sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.

YAN YOLLARI VE OTAPARKI YAPILDI

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı.