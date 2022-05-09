Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi’nde altyapı sonrası devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı sonrasında asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklardaki kaldırım ve parke yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti. Altyapı çalışmalarının zor ve zahmetli olduğunu belirten Söğüt, "İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yoğun çaba ve gayret gösterdi. Bizler de kendi ekiplerimizle destek verdik. Zaman zaman da gerek hava şartları gerekse diğer koşullardan duraksamalar oldu. Güney, Fatih, Barbaros ve Çamlıtepe mahallelerimizde büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık. Kirazlıyalı ve Hacı Osman Mahallesi’nde ekipler çalışma yürütüyor. Çamlıtepe Mahallemizde şimdi kaldırımları güzelleştiriyoruz. Zor ve zahmetli oldu ama Körfez’in geleceği için de bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.
09 May 2022 - 10:49- Gündem Güncelleme: 09 May 2022 - 10:50
Başkan Söğüt: "Büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık"
Çamlıtepe Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Güney, Fatih, Barbaros ve Çamlıtepe mahallelerimizde büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık. Kirazlıyalı ve Hacı Osman Mahallesi’nde ekipler çalışma yürütüyor. Çamlıtepe Mahallemizde şimdi kaldırımları güzelleştiriyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.