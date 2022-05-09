Kıyı Emniyeti, Kocaeli'de personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büro memuru alımı için Türkiye İş Kurumu sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere büro memuru alımı yapacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online olarak 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.