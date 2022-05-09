Kıyı Emniyeti, Kocaeli'de personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büro memuru alımı için Türkiye İş Kurumu sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere büro memuru alımı yapacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online olarak 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.