Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kocaeli’ye geliyor. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Kongresine katılacak olan genel başkan Fatih Erbakan’ın ilimizden önemli mesajlar vermesi bekleniyor. İl kongresi 15 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Mehmet Aras ile Mustafa Can’ın il başkanlığı için yarışması bekleniyor.