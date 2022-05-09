Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kocaeli’ye geliyor. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Kongresine katılacak olan genel başkan Fatih Erbakan’ın ilimizden önemli mesajlar vermesi bekleniyor. İl kongresi 15 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Mehmet Aras ile Mustafa Can’ın il başkanlığı için yarışması bekleniyor.
09 May 2022 - 10:56- Siyaset Güncelleme: 09 May 2022 - 10:58
Fatih Erbakan Kocaeli’ye geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il kongresine katılmak için Kocaeli’ye geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.