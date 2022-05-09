09 May 2022 - 10:56- Siyaset G: 09 May 2022 - 10:58

Fatih Erbakan Kocaeli’ye geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il kongresine katılmak için Kocaeli’ye geliyor

Fatih Erbakan Kocaeli’ye geliyor mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kocaeli’ye geliyor. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Kongresine katılacak olan genel başkan Fatih Erbakan’ın ilimizden önemli mesajlar vermesi bekleniyor. İl kongresi 15 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Mehmet Aras ile Mustafa Can’ın il başkanlığı için yarışması bekleniyor.
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09 May 2022 - 10:56 - Siyaset

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