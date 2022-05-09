Spor Toto 1. Lig’de 36. hafta geride kaldı. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e çıkması sonrası gözler play-off oynayacak takımlara çevrilmişti. 3. sırada yer alan Bandırmaspor, Balıkesir derbisinde Balıkesirspor’u 5-1 ile geçerek puanını 58’e çıkardı. Haftaya 4. sırada giren İstanbulspor ise sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 57 puanlı Erzurumspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Ankara ekibi mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı. Play-off için haftanın en kritik maçında Eyüpspor - Tuzlaspor ile karşılaştı. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan Tuzla, Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakada Eyüpspor’u 3-2 yenerek puanını 49’a çıkardı. Ligde son 2 haftaya girilirken, Eyüp 51 puanla 6. sırada yer alıyor. Samsunspor ise Boluspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek, 47 puanda kaldı ve yarışta yara aldı.
Düşme hattında yarış kızıştı!
Spor Toto 1. Lig’den düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor’un ardından diğer 3 takım son 2 haftada belli olacak. 18 puanlı Menemenspor, Denizlispor’a 2-1 mağlup olurken, 38 puanda kaldı ve umutlarını azalttı. Ligde kalma yarışı veren 2 ekibin karşılaşmasında Kocaelispor, 1-0 öne geçtiği Altınordu maçından 1 puanla ayrıldı. 2-2 biten maç sonrası Kocaeli ekibi 41, Altınordu ise 42 puana yükseldi. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Bursaspor, şampiyon Ümraniyespor’u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Bursaspor, sahadan 3-2’lik skorla 3 puanla ayrılırken, puanını 41 yaptı. Bu sezon 4 takımın ligden düşeceği Spor Toto 1. Lig’de son 2 haftaya girilirken, düşme tehlikesi bulunan takım sayısının fazla olması heyecanı da arttırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.