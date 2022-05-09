09 May 2022 - 12:40- Gündem G: 09 May 2022 - 12:44

İş arayanlar bu habere dikkat

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. İlan detaylarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.. İş ilanlar...

09 May 2022 - 12:40 - Gündem

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